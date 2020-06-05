تفاصيل التنسيق بين ليبيا و مالطا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

ايوان ليبيا – وكالات :

نشرت الحكومة المالطية الوثيقة المتعلقة بمذكرة التفاهم التي وقعتها مع حكومة الوفاق بهدف مواجهة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتي تتضمن اتفاقا مدته ثلاث سنوات.

ويتضمن الاتفاق إنشاء مركزي تنسيق في طرابلس والعاصمة المالطية فاليتا، بتمويل من مالطا، ينطلق نشاطهما في الأول من يوليو، لتعزيز سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية، وفق نص الوثيقة التي قدمت أمام البرلمان المالطي، أمس الخميس.

وينص الاتفاق على أن كل مركز سيترأسه ثلاثة مسؤولين، وسيقتصر عملهم على الدعم والتنسيق، كما ستقترح مالطا على المفوضية الأوروبية زيادة التمويل المقدم إلى حكومة الوفاق، لتزيد من عمليات اعتراض المهاجرين قبالة سواحلها، إضافة إلى عمليات تفكيك شبكات الاتجار بالبشر، كما ستقدم اقتراحا آخر بتمويل جلب المزيد من المعدات البحرية الضرورية لاعتراض قوارب الهجرة في المتوسط.

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