الثني يفتتح مديرية أمن امساعد

ايوان ليبيا – وكالات :
افتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الجمعة، مديرية أمن امساعد بعد إنشاء مقر جديد لها، وكذلك قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي الواقعين بنطاق اختصاص مديرية أمن أمساعد، وذلك بحضور وزير الداخلية، المسشار إبراهيم بوشناف، وعدد من الوزراء، والمجلس البلدي أمساعد وأعيان المنطقة.
وبدأت الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع إنشاء مقر مديرية أمن امساعد في نوفمبر 2018، بهدف النهوض بمستوى الأداء الأمني والأمني بهذه البلدية ذات الخصوصية الحدودية، فيما أذن الثني قبل نحو عامين بإنشاء قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».
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