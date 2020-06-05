الثني يفتتح مديرية أمن امساعد

ايوان ليبيا – وكالات :

افتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الجمعة، مديرية أمن امساعد بعد إنشاء مقر جديد لها، وكذلك قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي الواقعين بنطاق اختصاص مديرية أمن أمساعد، وذلك بحضور وزير الداخلية، المسشار إبراهيم بوشناف، وعدد من الوزراء، والمجلس البلدي أمساعد وأعيان المنطقة.

وبدأت الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع إنشاء مقر مديرية أمن امساعد في نوفمبر 2018، بهدف النهوض بمستوى الأداء الأمني والأمني بهذه البلدية ذات الخصوصية الحدودية، فيما أذن الثني قبل نحو عامين بإنشاء قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

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