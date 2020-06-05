البرلمان التونسي يعلن رفضه سياسة المحاور في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

رغم حالة الاختلافات الكثيرة والتجاذبات التي شهدها البرلمان التونسي خلال الفترة الماضية بشأن موقف البلاد من الأزمة الليبية، إلا أن غالبية أعضائه اتفقوا على نقطة واحدة، وهي رفض سياسة المحاور أو الانحياز لأحد الأطراف في الصراع.

وعلى مدى عشرين ساعة من يوم الأربعاء إلى صباح أمس الخميس، شهدت الجلسة ملاسنات ونقاشات حادة، سلطت خلالها الأضواء على الغنوشي بدعوى «تدخله في السياسة الخارجية للبلاد، والاصطفاف إلى جانب حكومة الوفاق».

وكان البرلمان قال إن الجلسة مخصصة للحوار مع الغنوشي لا للمساءلة، وتتعلق بـ«الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في الشقيقة ليبيا، فضلا عن مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في شؤونها، ومناهضة تشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل»، وفق صفحة مجلس النواب على موقع «فيسبوك».

يذكر أن الجدل السياسي في تونس احتدم على خلفية تهنئة قدمها الغنوشي إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في 19 مايو الماضي، بعد سيطرة قواته على قاعدة الوطية الجوية، لكن كانت هناك مقدمات أخرى لهذا الأمر، إذ لاحقت الغنوشي انتقادات سابقة على خلفية اتصالاته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزيارته أنقرة بصفته رئيسا لمجلس النواب، حيث اتهمه خصومه بتجاوز صلاحياته وممارسة دبلوماسية موازية.

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