زيادة طفيفة في الإصابات بكورونا بعد تخفيف إجراءات العزل

قالت منظمة الصحة العالمية، إن بعض الدول تشهد “زيادات طفيفة” في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد تخفيف قيود العزل، مضيفة أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة إن بؤرة الجائحة تتمركز حاليا في أميركا الوسطى والجنوبية والشمالية وخصوصا الولايات المتحدة.

وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف أنه عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي، يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى، مشيرة إلى أن هذا التفسير خاطئ

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