المسماري يوضح سبب انسحاب القوات المسلحة المفاجئ من ترهونة

بنغازي 05 يونيو 2020 (وال) – أرجع الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة أسباب انسحاب قوات الجيش المفاجئ من ترهونة إلى حرص القيادة العامة على الحفاظ على حياة السكان وتجنيب المدينة الحرب.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، إنه “ليس من أخلاق القوات المسلحة الاحتماء بالمدن والمدنيين وتعريض الجميع للدمار”.

وتابع، أن قواتنا أعادت التمركز في منطقة آمنة بعد الانسحاب من ترهونة، لتهيئة الأجواء لاستئناف الحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ترهونة تعرضت لانتهاكات من قبل مليشيات قوات الوفاق من وقتل وخطف، معلنا استهجان القيادة العامة وكافة ضباط وضباط صف من صمت الأمم المتحدة عن استهداف المدنيين.

وقال “ترهونة تشهد الآن فلتانا أمنيا وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته كاملة”.

وأضاف، “الغزاة الأتراك لم يتقيدوا بأي التزام أثناء انسحابنا، والطائرات المسيرة التركية واصلت استهدافنا رغم وقف النار الذي أعلنا عنه”.

واقتحمت مليشيات الوفاق اليوم الجمعة مدينة ترهونة بعد انسحاب القوات المسلحة منها، وذلك تحت قيادة تركية مدعومة بغطاء من الطائرات المسيرة من أربعة محاور. (وال – بنغازي)

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