السعودية تعيد تشديد الإجراءات الاحترازية في جدة

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بإعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة خمسة عشر يوما تبدأ السبت، وذلك لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر، قوله إن الإجراءات ستشمل ‏منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرا إلى السادسة صباحا‏، وتعليق أداء الصلوات في المساجد‏ والحضور إلى مقار العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

كما سيتم تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، مع استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات والسماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.

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