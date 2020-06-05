زوجة لويز أدريانو: هددوني بالقتال لارتباطي بلاعب أسود

وكتبت دوروجكو عبر حسابها على إنستجرام:

“في البداية، عندما كنت أذهب إلى مباراة كرة قدم في البرازيل، كان الجمهور يصرخ بازدراء: انظروا، الفتاة الروسية حضرت.

يوميا ولفترة طويلة، تلقيت تهديدات بالقتل وتمنيات بمرض أبي وأمي بسبب زواجي من رجل أسود.

أنا محظوظة لامتلاكي أعصاب فولاذية، ولذا كنت أتجاهل هذه التهديدات”.

وتزوج الثنائي في نوفمبر 2019، بعد أن تقابلا خلال لعب لويز أدريانو لـ سبارتاك موسكو بين 2017 حتى 2019.

لويز أدريانو (33 عاما) يلعب حاليا في بالميراس البرازيلي، بعد أن تألق سابقا بقميص شاختار دونتسك، وقضى بعضا من الوقت في ميلان.

ويمتلك لويز أدريانو 4 مباريات دولية بقميص بلاده البرازيل، لم يسجل خلالها أي هدف.

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