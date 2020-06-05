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زوجة لويز أدريانو: هددوني بالقتال لارتباطي بلاعب أسود

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وكتبت دوروجكو عبر حسابها على إنستجرام:

“في البداية، عندما كنت أذهب إلى مباراة كرة قدم في البرازيل، كان الجمهور يصرخ بازدراء: انظروا، الفتاة الروسية حضرت.

يوميا ولفترة طويلة، تلقيت تهديدات بالقتل وتمنيات بمرض أبي وأمي بسبب زواجي من رجل أسود.

أنا محظوظة لامتلاكي أعصاب فولاذية، ولذا كنت أتجاهل هذه التهديدات”.

وتزوج الثنائي في نوفمبر 2019، بعد أن تقابلا خلال لعب لويز أدريانو لـ سبارتاك موسكو بين 2017 حتى 2019.

لويز أدريانو (33 عاما) يلعب حاليا في بالميراس البرازيلي، بعد أن تألق سابقا بقميص شاختار دونتسك، وقضى بعضا من الوقت في ميلان.

ويمتلك لويز أدريانو 4 مباريات دولية بقميص بلاده البرازيل، لم يسجل خلالها أي هدف.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • لهذا السبب – معظم الفتيات السمروات يحبون خيانة أزواجهن واهلهم مع البيض لانه لم ارى علاقة طويلة بين شباب بيض مع فتيات سود – وهم يحسدونهم ويستخدمونهم لفترات بسيطة حتى يملوا منهن ثم يرمونهن في الشوارع والحانات .
    لكن الفتيات البيض عندما يعشقون الشباب السمر تكون لديهم علاقات طويلة وصادقة – وينتج عنها أطفال بنات وأولاد شديدو الجمال . ويومنون بالحق الصادق – فسبحان الله خالق الانسان من كل الاطياف والالوان

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