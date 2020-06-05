سولشاير: يونايتد مستعد لبدء الموسم من حيث توقف.. لنتذكر ما فعلناه ضد تشيلسي

وسيلاقي يونايتد نظيره توتنام في الـ19 من شهر يونيو الجاري قبل مواجهة شيفيلد يونايتد في الـ24 من الشهر ذاته.

وقال سولشاير لموقع ناديه الرسمي: “أول مباراة لنا ستكون بعد أسبوعين من الآن، لذا يجب أن نرفع حدتنا في التدريب، الكل يعرف إننا يجب أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نركز ضد توتنام”.

وأضاف “نعلم إنها ستكون مباراة كبيرة ولكن في بداية الموسم خضنا أول لقاء ضد تشيلسي لذا أنا واثق أن اللاعبين يستطيعون مواجهة توتنام بنفس العقلية وتقديم كرة قدم جيدة”.

وواصل “التدريب كان يتمحور حول استعادة لياقتنا البدنية وتغيير بعض الأشياء وتطبيق أفكار جديدة وأتمنى أن نرى كثيرا مما حققناه قبل توقف النشاط وفرض التباعد الاجتماعي”.

وشدد المدرب النرويجي “لا يجب أن نركز على لقاء توتنام فقط بل على المباريات المقبلة كلها لأنها هامة وأعتقد أن الكل رأى كيفية تعامل اللاعبين في المباريات قبل التوقف وهم حافظوا على لياقتهم البدنية وهذا كان شيئا عظيما”.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي الرابع.

أما توتنام فيأتي ثامنا بـ41 نقطة، وخاض كل فريق 29 مباراة.

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