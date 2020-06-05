البديل التاريخي بيترسن يُذيق فرايبورج أول فوز في عصر كورونا على حساب جلادبخ

نيلز بيترسن سجل هدف المباراة الوحيد بعد ثواني من دخوله أرض الملعب، ورفع رصيد فريقه فرايبورج إلى 41 نقطة في المركز الثامن.

بينما تجمّد رصيد مونشنجلادبخ عند 56 نقطة في المركز الرابع، وبات مهددا بفقدانه لصالح باير ليفركوزن صاحب نفس الرصيد.

الفوز هو الأول لـ فرايبورج منذ استئناف النشاط الرياضي بعد تعادلين وهزيمتين في 4 مباريات.

كما تأكدت عقدة مونشنجلادبخ، إذ لم يخرج رابحا في زياراته لملعب فرايبورج طوال تاريخ مواجهاتهما بالدوري الألماني سوى في مواجهة مارس 2002.

مونشنجلادبخ الذي ينافس على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، سيطر بالكامل على الشوط الأول، واستحوذ على الكرة، وهدد مرمى فرايبورج.

في الدقيقة 26 انفرد فلوريان نيوهاوس بمرمى فرايبورج، لكن الحارس أليكساندر شوفلوف تصدى لتسديدته، لترتد إلى باتريك هيرمان الذي سدد في المرمى الخالي، لكن نيوهاوس المتسلل لمس الكرة في طريقها نحو الشباك، وتسبب في إلغاء الهدف، وأضاع التقدم على فريقه مرتين في لقطة واحدة.

في الشوط الثاني جاء العقاب، بعدما دفع كريستيان سترايتش مدرب فرايبورج، ببديله الذهبي نيلز بيترسن في الدقيقة 57.

و67 ثانية فقط كانت كل ما احتاجه بيترسن ليسجل هدف المباراة الوحيد بضربة رأسية عانقت شباك مونشنجلادبخ.

بيترسن رفع رصيده من الأهداف إلى 10 أهداف هذا الموسم، كما سجل هدفه رقم 86 بقميص فرايبورج.

المهاجم الأسبق لـ بايرن ميونيخ هو الهداف التاريخي لـ فرايبورج منذ عدة أشهر، متفوقا على يواكيم لوف صاحب الـ83 هدفا.

كما سجل بيترسن هدفه رقم 24 في مسيرته بالدوري الألماني بعد دخوله بديلا، ليكون أفضل هداف بديل في تاريخ المسابقة.

متاعب مونشنجلادبخ تواصلت، عندما تحصّل مهاجمه الحسن بيليا على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 68، ليغادر الملعب مطرودا.

في النهاية وبعدما أطلق الحكم صافرته، احتفل سترايتش مدرب فرايبورج بهذا الانتصار بجنون، وكسر البروتوكول الصحي معانقا وملامسا كل ما جاء في طريقه، بينما انهار أفراد مونشنجلادبخ بكاءً بعد أن باتوا مهددين بعدم التأهل إلى دوري الأبطال.

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