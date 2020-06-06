ترامب يوقع قانون حماية استحقاقات الموظفين أثناء تجاوز تفشي الفيروس التاجي

وقع الرئيس دونالد ترامب ، قانون حماية استحقاقات الموظفين ، ويوفر القانون مرونة أكبر للمطاعم والفنادق والشركات الصغيرة الأخرى لاستخدام قروض الحكومة الفيدرالية بموجب برنامج حماية الراتب لدفع الرواتب ، واستحقاقات الموظفين ، والنفقات الأخرى أثناء تجاوز تفشي الفيروس التاجي.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن القانون ضروري لحماية الوظائف مع بدء الأمة في إعادة فتح الاقتصاد ، وقد وقعته دون تأخير.

وحث ترامب الكونجرس بتمرير القانون من خلال التصويت الشخصي التقليدي في أقرب فرصة متاحة

يأتي ذلك نظرا للدستورية غير المؤكدة للقانون في ضوء نظام تصويت غير مسبوق بالوكالة يستخدمه مجلس النواب والذي سمح للأعضاء بالتصويت نيابة عن الأعضاء الآخرين الذين لم يكونوا حاضرين وتسجيل حضورهم.

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