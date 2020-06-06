الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة في البلاد بفيروس كورونا المستجد إلى 236 ألفا و657 حالة

اعلنت وزارة الصحة الهند ية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة ب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 236 ألفا و657 حالة حالة، وذلك عقب تسجيل 9 آلاف و887 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة، وفقا لقناة “إنديا تي في” الهند ية، اليوم السبت – أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف 642 حالة، وذلك عقب تسجيل 294 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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