قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين من البلدة القديمة بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال ال إسرائيل ية، اليوم السبت، أربعة شباب فلسطين يين في البلدة القديمة من القدس .

ونقلت وكالة الأنباء ال فلسطين ية (وفا) اليوم عن مصادر محلية قولها إن “قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطين يين من أمام باب العامود (أحد أشهر أبواب البلدة القديمة)، تزامنا مع إغلاقه أمام المواطنين فجر اليوم لعدة ساعات”.

وأضافت أن قوات “الاحتلال” اعتقلت ال فلسطين ي الرابع فجرا من البلدة القديمة.

وكان أعيد فتح أبواب المسجد الأقصى في شرق القدس يوم الأحد الماضي وذلك بعد 70 يوما من إغلاقه ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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