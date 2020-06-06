روسيا تسجل 197 وفاة و8,8 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 197 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، مقابل 144 في اليوم السابق، إضافة إلى 8855 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 5725 وفاة و458689 إصابة.

وأوضح مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا – حسبما نقلت قناة ” روسيا اليوم” الإخبارية – أن 8708 مرضى تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المتعافين 221388 شخصا.

وذكر البيان أن 36,9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

ومع ارتفاع معدل الوفيات اليومية، حافظ مؤشر الإصابات على الاستقرار مع زيادة طفيفة مقارنة مع 8726 حالة في الإحصائية السابقة.



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