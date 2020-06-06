سبورت: برشلونة سيعرض ديمبيلي للبيع هذا الصيف

وحسب الصحيفة، فإن الموسم الثالث لديمبيلي في برشلونة بشكل سيء، أحبط الفريق ودفعهم لمحاولة التخلص منه، إذ قرروا بيعه وإخطار موسى سيسوكو وكيله بذلك، فور انتهاء الموسم في شهر أغسطس المقبل.

الدوري الإسباني محدد له الانتهاء في شهر يوليو، فيما يفترض أن ينتهي دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس، واللاعب سيكون متاحا للمشاركة بعدما شٌفي من الإصابة.

إن لم يلعب ديمبيلي في تلك الفترة ويؤدي بشكل جيد، فسيكون من الصعب على برشلونة بيع اللاعب بسعر مناسب، خاصة وقد كلفهم استقدامه 105 مليون يورو، كثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي بعد ضم فيليبي كوتينيو من ليفربول مقابل 160 مليون يورو.

برشلونة حاليا لا يملك عروضا لضم عثمان ديمبيلي، لكن اسمه دخل ارتبط ببعض الصفقات المحتملة مع أندية يوفنتوس، وباريس سان جيرمان، وليفربول.

في المقابل، فإن تاريخ عثمان ديمبيلي مع الإصابات، وحقيقة كونه يغيب عن مباريات بقدر ما يلعبها، تدفعهم للتريث.

عثمان ديمبيلي أخطر برشلونة برغبته في البقاء مع الفريق والنجاح هنا، لكن النادي يملك خططا أخرى لا تتضمن اللاعب، وسيخطرون وكيله بذلك للتخطيط لنقله إلى فريق آخر، وجلب المبلغ الذي يمكن جمعه من وراءه.

عثمان ديمبيلي انضم إلى برشلونة قادما من بوروسيا دورتموند عام 2017 في صفقة قياسية.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 9 مباريات فقط مع برشلونة. سجل فيهم هدفا واحدا.

اللاعب الدولي يملك 21 مباراة رفقة منتخب فرنسا. سجل فيهم هدفين وتوج بلقب كأس العالم رفقة الديوك عام 2018.

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