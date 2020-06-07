الحركة الوطنية الشعبية الليبية تدعو كافة الأطراف لقبول إعلان القاهرة والتعامل معها بجدية

أعلنت الحركة الوطنية الشعبية الليبية ، دعمها للمبادرة المصرية المُتضمنة في إعلان القاهرة ، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت.

واعتبرت الحركة على لسان متحدثها الرسمي، ناصر سعيد، أن تلك المبادرة ملبية لطموحات وغايات الشعب الليبي في إعادة بناء الدولة، والتخلص من الإرهاب والمرتزقة، ووقف العدوان، فضلاً عن مراعاتها لكل المعطيات التي تؤسس لحل سلمي يرضي جميع الأطراف.

ودعت الحركة كافة الأطراف لقبولها واستغلال هذه الفرصة والتعامل معها بجدية.

وقالت الحركة، إنه من الضروري الابتعاد عن الأساليب والطرق العقيمة والمشبوهة التي تم اعتمادها في مؤتمرات الصخيرات وجنيف، وغيرها من المؤتمرات السابقة، ولم تنتج إلا الفوضى والتشظي وتعزيز الانقسام، وجعلت البلد مرتعاً للمليشيات الاجرامية والمنظمات الإرهابية، الأمر الذي يتطلب انتخاب الإدارة الانتقالية للبلاد بشكل مباشر من الشعب، من خلال انتخابات نزيهة بإشراف مباشر من الأمم المتحدة، على أن يضم الحوار السياسي جميع الأطراف والمكونات الليبية، من خلال قواها الفاعلة الممثلة لها، وباختيارها الحر، بعيداً عن أسلوب القوائم المعدة مسبقاً الذي انتهجته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا خلال الفترة الماضية، مع التشديد على استثناء الجماعات والتنظيمات الإرهابية، والتي هي أساس المشكلة التي تعانيها البلاد اليوم.

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