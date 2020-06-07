مجلس النواب الأمريكي يستمع لشهادة شقيقة فلويد.. الأربعاء المقبل

تستمع اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، لشهادة فيلونيس فلويد، شقيقة جورج فلويد ، حسبما أكدت مصادر، وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت فيلونيس ستشهد شخصيًا أو عمليا، حيث إن مجلس النواب قد قام بتعديل إجراءاته للسماح بجلسات استماع افتراضية في ضوء جائحة الفيروس التاجي.

وتأتي جلسة الاستماع في الوقت الذي يخطط فيه الديمقراطيون في مجلس النواب للكشف عن تشريع للإصلاح الشرطي هذا الأسبوع من شأنه إلغاء ما يسمى مبدأ “الحصانة المؤهلة” الإثنين المقبل.

شقيقا فلويد فيلونيس وتيرينس كانا يتحدثان عن العدالة العرقية منذ أن اندلعت مظاهرات احتجاجا على وفاة فلويد وحالات أخرى من وحشية الشرطة في عشرات المدن الأمريكية، أدت بعض المظاهرات في مدن الولايات المتحدة إلى النهب وعنف الشرطة. ومع ذلك، كانت غالبية الاحتجاجات سلمية.

في الأسبوع الماضي، عبرت فيلونيس فلويد عن خيبة أملها من محادثة أجراها معها الرئيس ترامب، قائلة، إن الرئيس “استمر في دفعي”، “لم يعطني فرصة حتى للتحدث. لقد كان الأمر صعبًا. كنت أحاول التحدث إليه، لكنه استمر في دفعي، وقال “لا أريد أن أسمع ما تتحدث عنه”.

خلال احتجاج في مينيابوليس الأسبوع الماضي، ألقى تيرينس فلويد خطابًا حماسيًا، حث فيه المتظاهرين على التوقف عن تدمير الممتلكات وحثهم أن لديهم صوتًا يمكنهم استخدامه في الانتخابات. قال تيرينس فلويد “لنفعل هذا بطريقة أخرى. دعونا نتوقف عن التفكير بأن صوتنا لا يهم ونصوت”. “ليس فقط للرئيس… ثقف نفسك واعرف لمن ستصوت. وبهذه الطريقة سنضربهم”.

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