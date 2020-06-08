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رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية: العالم أجمع أيد وقفة الرئيس السيسي مع ليبيا

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال رئيس تحرير جريدة “السياسة” الكويتية العميد أحمد الجارالله، إن العالم أجمع أيد وقفة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ليبيا.
وقال الجارالله – في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مساء اليوم الأحد: “‏يا رئيس مصر الجليل، أيدك العالم في وقفتك مع الجريحة ليبيا، التي حشدت لها تركيا والإخوان المسلمين، كل مجرمي العالم”.
وأضاف قائلاً: “يا رئيس مصر الجليل، لا نريد أن نرى ليبيا مثل اليمن، ولامثل العراق، الشعب الليبي القليل العدد يذبح، وتركيا وجحافل الإخوان، يطمعون في ثروتها وجوار أرض النيل التي سبق وأن آذوها ونهبوها”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • اردوغان يقف وحيد امام المجتمع الدولى واولهم من يمسك ذيله غبى ياوحيد

    رد

  • لاتوجد حدود جغرافية بين ليبيا والكويت ومن الأفضل أن تنتبهوا لمشاكلكم ومشاكل بلادكم فالكويت قبل الكتابة أو التحدث عن ليبيا ـ
    موت الاسماك في بحر الكويت
    .youtube.com/watch?v=wT5VmhfX6iY

    رد

  • لاتوجد حدود جغرافية بين ليبيا والكويت ومن الأفضل أن تنتبهوا لمشاكلكم ومشاكل بلادكم فالكويت قبل الكتابة أو التحدث عن ليبيا ـ
    موت الاسماك في بحر الكوي
    .youtube.com/watch?v=yz1Nl1B2otE

    .youtube.com/watch?v=yz1Nl1B2otE

    رد

  • من الأفضل أن تنتبهوا لمشاكلكم ومشاكل بلادكم فالكويت قبل الكتابة أو التحدث عن ليبيا ـ
    موت الاسماك في بحر الكويت

    .youtube.com/watch?v=2zgtzx2fw-U

    رد