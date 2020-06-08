رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية: العالم أجمع أيد وقفة الرئيس السيسي مع ليبيا

قال رئيس تحرير جريدة “السياسة” الكويتية العميد أحمد الجارالله، إن العالم أجمع أيد وقفة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ليبيا.

وقال الجارالله – في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مساء اليوم الأحد: “‏يا رئيس مصر الجليل، أيدك العالم في وقفتك مع الجريحة ليبيا، التي حشدت لها تركيا والإخوان المسلمين، كل مجرمي العالم”.

وأضاف قائلاً: “يا رئيس مصر الجليل، لا نريد أن نرى ليبيا مثل اليمن، ولامثل العراق، الشعب الليبي القليل العدد يذبح، وتركيا وجحافل الإخوان، يطمعون في ثروتها وجوار أرض النيل التي سبق وأن آذوها ونهبوها”.

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