إسرائيل تعترف بشن ضربات جوية في سوريا ولبنان

اعترفت إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية على أهداف إيرانية وأخرى مدعومة من إيران في سوريا ولبنان، وذلك عقب تردد تقارير عديدة عن هجمات صاروخية لم تعلن جهة مسئوليتها عنها في الأشهر القلائل الماضية.

وقال قائد القوات الجوية، عميرام نوركين ، إن بلاده عززت من مثل تلك الضربات خلال الجائحة.

وأوضح نوركين في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قادة صناعة الطيران الإسرائيلية وبثته قناة إسرائيل الثانية عشرة: “عملت القوات الجوية في نطاقات أوسع خلال وقت (فيروس) كورونا، مقارنة بما قبل الكورونا”.

وأضاف أن إيران كانت الهدف لتلك الضربات التي كانت تهدف لردع القدرات الإستراتيجية الإيرانية في المنطقة.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر في وقت سابق اليوم الأحد، أن “طائرة مجهولة” قصفت منشآت تابعة لميليشيات إيرانية في شرق سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 مقاتلا على الأقل من الموالين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا