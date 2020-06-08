ترامب يسعى لإيقاف نشر مذكرات مستشار الأمن القومي السابق

يخطط جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لنشر مذكراته الشاملة حول فترة عمله في إدارة ترامب في نهاية الشهر الجاري، على الرغم من جهود البيت الأبيض لمنع نشرها.

وبحسب ما ورد سيصدر بولتون الكتاب بدون موافقة البيت الأبيض، لأنه يعتقد أنه لا توجد معلومات سرية في النص.

وقالت مصادر مطلعة على خطط بولتون لصحيفة واشنطن بوست، إن كتاب “الغرفة التي حدث فيها مذكرات البيت الأبيض ” سيتم نشره في 23 يونيو، بينما سيقوم مسئول إدارة ترامب السابق بإجراء مقابلات للترويج له في عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

وتؤكد التقارير، أن الرئيس دونالد ترامب سعى إلى منع نشر مذكرات بولتون حتى بعد تركه منصبه، وقال: “سنحاول منع نشر الكتاب”.

ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس قد رأى محتويات مذكرات بولتون، ولكن في يناير، انتقد الكتاب على أنه “مقرف وغير صحيح” ومليء بأسرار “الأمن القومي المصنف”، مضيفًا أنه “إذا استمعت إليه فسنكون في الحرب العالمية السادسة”.

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