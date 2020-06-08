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تطورات الاوضاع العسكرية في سرت

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

الوجهة سرت، والرغبة سرت، هذا ما أفصحت عنه قوات حكومة الوفاق علناً بعد انسحابات الجيش الوطني من مناطق الغرب بسبب ما قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري إنها ضغوطات دولية حتمت على الجيش التراجع والتكيف مع الأوضاع الجديدة.

مسلحون من مدينة مصراتة هاجموا مدينة سرت، واستطاعوا التقدم إليها قبل أن يستعيد الجيش زمام المبادرة ويجبر المسلحين على التراجع إلى ما بعد بويرات الحسون والوشكة غرب سرت.

وفي خضم هذه المستجدات خرج رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بموقف منسجم مع الرغبة الملحة في دخول سرت، فأكد لمسؤول غرفة الجفرة سرت أن المعارك مستمرة وهو ما فسره مهتمون بأنه رفض لوثيقة الحل المصرية.

فجراً، تم استهداف قوات الوفاق المتقدمين صوب سرت، فسلاح الجو شن غارات جوية مكثفة على عدة مواقع في الرقعة الجغرافية من بويرات الحسون إلى بوقرين مع إسقاط منظومات الدفاع الجوي طائرة تركية مسيرة كانت ستستهدف وحدات الجيش.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • اتمنى الليلة ضرب مدينة مصراته من الطائرات الرافال والف ستة عشر وتدمير غرف عمليات الاتراك فبعد رفض المبادرة المصرية واعلان حالة الطوارئ للجيش المصرى على الحدود فان ايام المصاريت القادمة سوداء فمصر قدمت السلام باليد اليمين والسلاح فى اليد الشمال جاهز لقطع رقبة الاتراك وكسر انف اردوغان فمجرد وصول الجيش المصرى الى سرت كلام فى سرك اردوغان يلبس بامبرز لانه سيعمل بيبيه على نفسه وخائف من امينة تضربه

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    • يا ايها المراهق المصريين ليسو اغبياء مثلك. المصريين فاهمين المؤامره بحذافيىرها من قبل حتى حفتر والصهيونيه العالميه تمهد لدخول مصر في حرب في ليبيا حتى يتم قيام الدوله الفلسطينيه في سيناء وغزه لكن لا يتم هذا الا بانشغال مصر بحرب طويله مع مصراته والسراج ودعم اسرائيلي قوي لمصراته المخابرات المصريه فاهمين الطبخه.

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