السعودية تترأس اجتماعا لوزراء السياحة العرب الأربعاء المقبل لبحث تداعيات أزمة كورونا

أعلنت جامعة الدول العربية عقد “دورة افتراضية” طارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة يوم الأربعاء المقبل برئاسة المملكة العربية السعودية ، وبمشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات والاتحادات ذات الصلة، لمناقشة آليات مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية في القطاع السياحي.

وقالت مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح لها اليوم:” إن الجامعة العربية قامت بالتنسيق مع وزارة السياحة برئاسة وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء السياحة العرب، لعقد جلسة طارئة افتراضية للمجلس الوزاري العربي للسياحة يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت أنه وفقا للبيان المشترك الصادر عن المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي، فإن قطاع السياحة والسفر يمثل 2ر14% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ويسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية.

وأوضحت أن البيان المشترك قدّر الخسائر المتحققة في إيرادات السياحة بحوالي 25 مليار دولار، وفي إيرادات شركات الطيران بحوالي 8 مليارات دولار، وخسارة في الاستثمارات السياحية 12.96 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك نحو مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية مهددة بالخسارة في القطاع السياحي الذي يعدّ أحد أهم القطاعات المولِّدة للوظائف في اقتصاديات الدول العربية.

وأكدت مديرة إدارة النقل والسياحة، أن المجلس الوزاري العربي للسياحة يشيد بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنح الأولوية لصحة مواطنيها، وفرض عدد من الإجراءات والسياسات لتسريع التعافي من الآثار السلبية على منشآت القطاع السياحي فيها. ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة، بيان يتضمن أهمية اتخاذ الخطوات المكمّلة للجهود المتخذة عربياً على القطاعات الاقتصادية كافة وخاصة قطاع السياحة والسفر في العالم العربي.

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