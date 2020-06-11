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مباحثات أمريكية مصرية حول رحيل القوات الأجنبية من ليبيا

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم الرئاسة الأميركية، جود دير، إن الرئيس دونالد ترامب ناقش مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي سبل استئناف محادثات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا ومباحثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

كما ناقش الرئيسان هاتفيا رحيل جميع القوات الأجنبية من ليبيا، فيما أشاد ترامب بجهود السيسي في إطلاق مبادرة «إعلان القاهرة» لتعزيز المصالحة السياسية ووقف التصعيد في ليبيا، حسب تغريدة لـ«دير» على حسابه بموقع «تويتر».

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية قال إن ترامب أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن ترحيبه بـ«الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة وإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده».

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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