ليفربول إيكو: لفتة رائعة من صلاح يكشفها أحد مشجعي ليفربول

وذكرت جريدة ليفربول إيكو أن المشجع نشر تغريدة قال فيها إنه تصادف وجوده في محطة وقود تواجد بها صلاح عقب مران ليفربول.

وأوضح أن الدولي المصري قام بدفع قيمة كل الوقود الذي تم تعبئته لكل المتواجدين.

ونشر المشجع صورة لصلاح وهو داخل محطة وقود سينسبري وهو يرتدي ملابس التدريب.

يذكر أن برتوكول عودة الدوري الإنجليزي ألزم اللاعبين بالتدرب في النادي ثم العودة إلى منازلهم مباشرة بملابس التدريب، على أن يتولى كل منهم مسؤولية تنظيف ملابس التدريب.

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري.

ويتبقى 10 أيام على موعد أول مباراة للريدز في الدوري الانجليزي العائد بعد توقف دام 3 أشهر.

سيلعب ليفربول ضد إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري ضمن الجولة 29 من المسابقة بملعب جوديسون بارك.

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وتم تحديد موعد عودة الدوري في أنجلترا وإيطاليا وإسبانيا والعديد من البلدان.

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