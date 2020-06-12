ألفا فنزويلي تقريبا عالقون على جسر حدودى مع كولومبيا

ذكرت وسائل إعلام كولومبية أن ما يقرب من ألفي مهاجر فنزويلي عالقون على الجانب الكولومبي من الحدود، أمس الخميس بعد أن منعتهم قوات الأمن الفنزويلية من العبور من مدينة كوكوتا.

وأفادت إذاعة (أر سي إن ) أن الفنزويليين يرفضون مغادرة جسر سيمون بوليفار الحدودي حيث لم يتم السماح لأحد بالعبور لمدة 28 ساعة .

وتستضيف كولومبيا حوالي 8ر1 مليون فنزويلي، فر معظمهم من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تشهدها بلادهم.

وتسببت جائحة كوفيد – 19 في جعل العديد منهم بدون أي وسيلة لكسب لقمة العيش في القطاع غير الرسمي، وعاد عشرات الآلاف إلى ديارهم.

ولكن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وضعت مؤخرًا حدا لأعداد القادمين من كوكوتا بـ 300 شخص خلال ثلاث مرات في الأسبوع، وفقًا للسلطات الكولومبية.

وقالت إذاعة (أر سي إن) إن فنزويلا لم تسمح لأي شخص بعبور الجسر يوم الخميس.

ويقيم آلاف الفنزويليين في كوكوتا ، حيث ينام العديد منهم في العراء ويشكون من الجوع. وأثارت ظروف تكدسهم مخاوف من انتشار عدوى فيروس كورونا في المنطقة.

لم ترد كراكاس على العديد من الاستفسارات الإعلامية حول أسباب تقييدها لأعداد القادمين. واتهم السياسي الفنزويلي المعارض جابي أريلانو حكومة مادورو برغبتها في إحداث فوضى على الجانب الكولومبي من الحدود.

وتمر فنزويلا بعلاقات جليدية مع كولومبيا ، التي تتهمها بالتآمر مع الولايات المتحدة لإسقاط مادورو .

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