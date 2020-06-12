بيرلسكوني: حاولنا ضم كاكا وسوزو وإبراهيموفيتش لـ مونزا

الثلاثي لعب تحت قيادة بيرلسكوني عندما كان مالكا لنادي ميلان الإيطالي.

وقال بيرلسكوني لصحيفة “إل شيتادينو” الإيطالية: “أريد أن يظل فريقي إيطاليًا، لكن جالياني ذكرني بضم الثلاثي الهولندي لميلان وأقنعني (خوليت وفان باستن وريكارد)”.

مونزا تأهل بالفعل لدوري الدرجة الثانية الإيطالية بعد إنهاء الدرجة الثالثة الإيطالية وتصدره الترتيب.

وتابع بيرلسكوني “في المستقبل أريد أن يظل الفريق دون أجانب، حاولنا ضم كاكا وسوزو وإبراهيموفيتش، كاكا كان الأقرب لمونزا”.

وأضاف “انتقال كاكا لم يحدث لأسباب عائلية والتي لم تتح له الرحيل عن مدينة ساو باولو، ولا زالت آمل في ضمه”.

وواصل “قلبي مُقسم بين حب ميلان وفريقي الشاب، وفي حال التقى الفريقان سأكون داعما بالكامل لمونزا”.

وأتم “الحب الأول لا يُنسى، لذا لا يزال يحيا ميلان، لكن يحيا مونزا أكثر من ذلك. وبالطبع تحيا إيطاليا”.

بيرلسكوني ترك ميلان بعدما حقق 29 لقبا خلال 30 عاما من امتلاكه النادي.

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