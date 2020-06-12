رونا ماكدانيال: ترامب سيقبل تسميته مرشحا للحزب الجمهوري في فلوريدا لخوض الانتخابات الرئاسية

أعلنت رئيسة الحزب الجمهوري ، أمس الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحتفل بتنصيبه مرشحا للحزب في فلوريدا وليس في كارولاينا الشمالية من أجل خوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وكتبت رونا ماكدانيال في تغريدة “يسرنا تنظيم حفل قبول دونالد ترامب تسميته مرشحا للحزب الجمهوري في مدينة جاكسونفيل العظيمة”.

وقالت إن ” فلوريدا ليس فقط تحتل مكانة خاصة في قلب الرئيس ترامب كولاية يسكن فيها وإنما هي أيضا حاسمة للنصر في 2020″.

وأضافت “لكن الأعمال الرسمية للمؤتمر الوطني ستبقى في شارلوت” في كارولاينا الشمالية حيث كان يفترض أن يعقد المؤتمر من 24 إلى أغسطس. وأفادت صحيفة واشنطن بوست إن ذلك سيتم ضمن احترام العقود الموقعة سابقا”.

وتغيير مكان إلقاء الخطابات يأتي بعدما أعلن حاكم كارولاينا الشمالية الديموقراطي روي كوبر، أنه لا يمكنه السماح بانعقاد المؤتمر كما هو مقرر بسبب القلق حول انتشار فيروس كورونا المستجد خلال التجمعات الكبرى.

وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، في بيان، “إن لقيود السارية حاليا في كارولاينا الشمالية لمواجهة كوفيد-19 لا تتيح المضي في الاحتفالات ولن يعمل الحاكم كوبر مع اللجنة الوطنية للجمهوريين حول وضع توجيهات، الاحتفالات بالتعيين والأثر الاقتصادي الذي يواكبها يجب أن تنقل إلى جاكسونفيل”.

وسبق لترامب أن انتقد تصريحات كوبر اعتبارا من الأربعاء قائلا إن حاكم الولاية لا يريد تغيير رأيه “رغم أنه سيخسر مئات ملايين الدولارات التي ستتدفق على الولاية”.

وقد فاز ترامب في ولايتي فلوريدا وكارولاينا الشمالية خلال انتخابات 2016.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا