تحقيق أمريكي في تقارير عن صفقات نفط لحفتر مع فنزويلا

إيوان ليبيا – أوج :

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إن بلاده تحقق وتحاول التوصل إلى حقيقة التقارير التي تفيد بأن الطائرة الخاصة لخليفة حفتر كانت في العاصمة الفنزويلية كراكاس الأسبوع الماضي من أجل إبرام صفقة نفطية.

واعتبر شينكر في مقابلة مع معهد هادسون في واشنطن، نقلتها وكالة رويترز وطالعتها “أوج”، أن هذه الأنباء تثير القلق، مشيرا إلى أن عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة تسري على من يصدرون النفط الليبي خارج الإشراف القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

و‏رُصدت طائرة خليفة حفتر الخاصة طراز “داسو فالكون 900” وهي تقوم برحلة من مطار بنينا في بنغازي إلى مطار “سيمون بوليفار” بمدينة “مايكيتيا” القريبة من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وذلك عبر مطار أم التونسي الدولي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأكدت الحسابات المعنية بحركة الطيران في تغريدات لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالعتها وترجمتها “أوج”، أن طائرة حفتر الخاصة هبطت في العاصمة الفنزويلية بين عشية وضحاها، مع عدم وجود تأكيد بشأن من كان على متن الطائرة”.

وتوقع مراقبون أن تكون هذه الرحلة بغرض تجارة الذهب والنفط غير القانونية، حيث نددت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق بعلاقات حفتر بزعيم فنزويلا مادورو، المتورط في تجارة الذهب والنفط غير القانونية، ففي 4 الصيف/يونيو، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الولايات المتحدة وقوى أخرى تحقق في محاولات خليفة حفتر لجمع الأموال من خلال صفقات النفط مع السماسرة والنظام الفنزويلي، بحسب مسؤولين أميركيين وأوروبيين وليبيين.

وبدأت الولايات المتحدة أيضًا في تحليل رحلة ربما قام بها حفتر إلى كاراكاس مُرجحة أنه محاولة للتفاوض على صفقات النفط والوقود والذهب، خاصة وأن فنزويلا، التي تخضع لعقوبات أمريكية واسعة، تكافح من أجل بيع نفطها الخام واستيراد البنزين والمنتجات البترولية الأخرى التي تحتاجها البلاد، حيث كان موقع فلايت رادر، المعني بمراقبة حركة الطيران، رصد زيارة لطائرة خليفة حفتر الخاصة، المذكورة سابقًا إلى فنزويلا في 24 الطير/أبريل الماضي.

وفي سياق متصل، رصد الحساب رحلة عودة الطائرة الخاصة لخليفة حفتر “f900 p4-rma” من فنزويلا إلى ليبيا عبر العاصمة الغينية كوناكري، مروراً بطائرة أخرى “fa50 9h-dfs”، ذات صلة بليبيا، متوجهة من طرابلس إلى العاصمة المالية باماكو.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر مُطلعة أن صدام نجل حفتر، هو المسؤول والمشرف الأول على عملية تجارة الذهب والنفط الغير الشرعية، حيث سبق وأن كشف تقرير لجنة خبراء صادر عن الأمم المتحدة، عن تورّط صدام خليفة حفتر بسرقة أموال حكومية في نهاية عام 2017م، وذلك خلال عملية نفذتها مجموعة تابعة للكتيبة 106 للسيطرة على فرع مصرف ليبيا المركزي وسط مدينة بنغازي، بالإضافة إلى تورطه أيضًا في عمليات غير مشروعة لتهريب الخردة وبعض الوقود لتركيا

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