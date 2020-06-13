جنوب إفريقيا تسجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا

سجلت جنوب إفريقيا أكبر زيادة يومية في الإصابات ب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث تم تسجيل 3359 إصابة جديدة أمس الجمعة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن جنوب إفريقيا سجلت حتى الآن 61 ألف إصابة، حوالي ربع الإصابات المسجلة في قارة إفريقيا، من بينها 1354 حالة وفاة.

وقد تم تسجيل نحو ثلثي هذه الإصابات في إقليم “ويسترن كيب” وتركزت في مدينة كيب تاون (عاصمة الإقليم)، حيث قال رئيس منظمة الصحة العالمية في إفريقيا إن الاتجاه “يبدو مشابها لما كان يحدث في أوروبا والولايات المتحدة”.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة ب فيروس كورونا في قارة إفريقيا التي تضم 54 دولة إلى أكثر من 218 ألف إصابة، حيث تقول منظمة الصحة العالمية إن الوباء “يتسارع” في إفريقيا، على الرغم من أن عدد الإصابات بها أقل من 3 بالمئة من العدد الإجمالي للإصابات على مستوى العالم.

وأجرت جنوب إفريقيا أكثر من مليون تحليل للكشف عن الفيروس، حوالي ثلث التحاليل التي أجرت في إفريقيا.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا