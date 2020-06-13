مواعيد مباريات السبت 13-6-2020 والقنوات الناقلة – برشلونة.. والنني وكأس إيطاليا

يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 13 يونيو 2020، والقنوات الناقلة.

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يبدأ اليوم في الثانية ظهرا. إسبانيول يواجه ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ28 من المسابقة. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وفي الخامسة مساء، يلعب سيلتا فيجو مع فياريال عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ثم يلتقي ليجانيس مع بلد الوليد في السابعة والنصف مساء عبر بي إن سبورتس 3.

وأخيرا، يعود برشلونة بمواجهة ريال ماوركا الساعة العاشرة مساء. مباراة منقولة عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و3 وبتعليق عصام الشوالي.

وفي ألمانيا، تستمر المواجهة ويلعب اليوم بايرن ميونيخ واحدة من مباراتين يحتاج للفوز بهما لضمان اللقب رسميا.

يبدأ اليوم بـ 5 مباريات في نفس التوقيت بالساعة الثالثة والنصف مساء. بادربورن مع فيردر بريمن عبر بي إن سبورتس 3. هيرتا برلين مع إينتراخت فرانكفورت عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويلعب كولن مع يونيون برلين عبر قناة بي إن سبورتس 7، فيما يلعب بوروسيا دورتموند مع فورتونا دوسلدروف عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويلعب فولفسبورج الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، مع فرايبورج عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وأخيرا، يختتم بايرن ميونيخ اليوم بمواجهة بوروسيا مونشنجلادبخ الساعة السادسة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وبعد تحديد يوفنتوس طرفا في نهائي كأس إيطاليا، يتحدد الطرف الثاني اليوم بمواجهة الإياب بين نابولي وإنتر ميلان الساعة التاسعة مساء.

وأخيرا، تُستكمل أيضا مباريات الدوري التركي اليوم السبت بثلاث مباريات. البداية بلقاء بلدية إسطنبول مع ألانيا سبور الساعة الخامسة والنصف مساء.

وفي الثامنة مساء. يلعب بشكتاش الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد النني، ضد أنطاليا سبور، فيما يلعب مالاطيا سبور مع قاسم باشا في نفس التوقيت.

وآخر المواجهات ستكون بين سبورتنج براجا وبوافيشتا في الدوري البرتغالي، الساعة العاشرة مساء.

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