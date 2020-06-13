بريطانيا تدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد عقوبات ترامب الاقتصادية عليها

قالت بريطانيا اليوم السبت إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على العمل باستقلالية دون خوف من التعرض لعقوبات، وذلك بعد يومين من موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على بعض موظفيها.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب:”المملكة المتحدة تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع حالات الإفلات من العقاب في أسوأ الجرائم الدولية”.

وأضاف “سنواصل دعم إجراء إصلاح إيجابي في المحكمة حتى تعمل بفاعلية بقدر الإمكان. ينبغي أن يكون موظفو المحكمة الجنائية الدولية قادرين على القيام بعملهم باستقلالية وحيادية ودون خوف من العقوبات”.

وتستهدف العقوبات الأمريكية التي أقرها ترامب موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في تحقيق فيما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا