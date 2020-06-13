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بريطانيا تدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد عقوبات ترامب الاقتصادية عليها

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت بريطانيا اليوم السبت إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على العمل باستقلالية دون خوف من التعرض لعقوبات، وذلك بعد يومين من موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على بعض موظفيها.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب:”المملكة المتحدة تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع حالات الإفلات من العقاب في أسوأ الجرائم الدولية”.
وأضاف “سنواصل دعم إجراء إصلاح إيجابي في المحكمة حتى تعمل بفاعلية بقدر الإمكان. ينبغي أن يكون موظفو المحكمة الجنائية الدولية قادرين على القيام بعملهم باستقلالية وحيادية ودون خوف من العقوبات”.
وتستهدف العقوبات الأمريكية التي أقرها ترامب موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في تحقيق فيما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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    متظاهرون غاصبون في الولايات المتحدة – يرفعون صور لعناصر للشرطة الامريكية وهم يقومون باعتقال المواطنين في بعض الولايات ويجبرونهم على افعال جنسية معهم وتقييدهم بالأصفاد لهذه الاعمال – وتم طباعة هذه الصور من بعض المواقع الالكترونية – وحملها في المظاهرات لتوضيح تجاوزات ادارة الشرطة للراي العام وعنصريتهم ضد المدنيين .

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