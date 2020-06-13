تياجو سيلفا: العودة لـ البرازيل؟ لا يزال لدي أهداف أحققها في أوروبا

عقد البرازيلي ينتهي بنهاية الموسم مع باريس، إذ انتهى الموسم مبكرا في فرنسا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وارتبط سيلفا بالعودة لصفوف ميلان الإيطالي أو فلومينينسي البرازيلي والذي سبق له ارتداء قمصانهما سابقا.

وقال سيلفا عبر فيديو على “إنستجرام”: “الجميع يعرف حبي لـ فلومينينسي”.

وتابع المدافع البالغ 35 عاما “عانيت من مرض السل وفتحوا لي أبوابهم. أنا ممتن إلى الأبد لذلك، ولكن لا يزال لدي أهداف أحققها في أوروبا”.

وأتم “آمل الوصول إليهم في أقرب وقت ممكن”.

ووفقا لصحيفة “إل ماسيجارو” الإيطالية فأن سيلفا يأمل باللعب في أوروبا للمشاركة مع البرازيل في كأس العالم 2022.

وكانت تقارير إيطالية سابقة قد أشارت إلى إمكانية انضمام سيلفا إلى ميلان الإيطالي بعدما ارتدى قميص الروسونيري خلال 4 مواسم.

video:1

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا