سان جيرمان: كافاني يرحل رفقة تياجو سيلفا بنهاية الموسم

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية قد كشفت قبل عدة أيام عن إبلاغ سان جيرمان لقائده تياجو سيلفا برحيله بنهاية الموسم.

وقال ليوناردو المدير الرياضي لـ سان جيرمان، اليوم في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو: “إدينسون كافاني، وتياجو سيلفا، يرحلان بنهاية الموسم”.

وينتهي عقد الثنائي مع سان جيرمان هذا الصيف.

وانضم سيلفا إلى سان جيرمان قادما من ميلان في عام 2012.

ومنذ ذلك الحين توج سيلفا بـ21 بطولة مع فريق العاصمة الفرنسية.

وشارك تياجو سيلفا صاحب الـ35 عاما مع سان جيرمان في 310 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 5 آخرين.

فيما انضم كافاني (33 عاما) إلى سان جيرمان عام 2013 قادما من نابولي مقابل 64 مليون يورو، وسجل معه 200 هدف في 301 مباراة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا