اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة في لبنان لليلة الثانية على التوالي، وسط مظاهرات احتجاج على الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وتعهدت السلطات اللبنانية الجمعة بضخ مزيد من العملة الأمريكية في السوق لإيقاف الانهيار غير المسبوق لليرة المحلية، بعدما خسرت 70% من قيمتها مقابل الدولار منذ أكتوبر الماضي.

كما قررت الحكومة اتخاذ تدابير أمنية لملاحقة المتلاعبين بسوق الصرف ومهربي العملة، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع المالي.

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