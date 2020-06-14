العراق.. هجوم صاروخي على قاعدة التاجي

استهدف هجوم صاروخي، مساء السبت، قاعدة التاجي الجوية في العراق التي تضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، بحسب ما قالت قوات الأمن العراق ية ومسئول في التحالف.

ونقل مراسل “سكاي نيوز عربية” عن مصدر أمني عراقي، أن الهجوم لم يسفر عن خسائر.

وكشفت قوات الأمن العراق ية، أن الصواريخ التي أطلقت من شمال بغداد، لم تلحق أضرارا ب قاعدة التاجي ، الواقعة على بعد 85 كيلو مترا شمال العاصمة العراق ية، فيما أوضح المسئول في التحالف العسكري أن المقذوفات سقطت خارج الجزء الذي تتمركز فيه قوات التحالف.

وسقط صاروخان مساء الإثنين والأربعاء، واحد قرب مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز جنود أمريكيون، وآخر في المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأمريكية.

ولم تتبن أي جهة أياً من الهجمات الصاروخية على المصالح الأمريكية، لكن واشنطن تتهم الفصائل العراق ية المسلّحة الموالية لإيران بالمسئولية عن هذه الهجمات. وأعلنت الحكومتان الأمريكية و العراق ية الخميس في بيان مشترك عقب انطلاق “حوارهما الإستراتيجي” أن الولايات المتحدة “ستواصل تقليص” وجودها العسكري في العراق “خلال الأشهر المقبلة”. وقالت حكومتا البلدين في البيان، إنه “في ضوء التقدّم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قواتها في العراق “، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وأضاف البيان، وفق ما نقلت “فرانس برس”، أن “الولايات المتحدة كررت أنها لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجودا عسكريا دائمًا في العراق “.

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