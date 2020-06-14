الخارجية الأميركية تطالب بإخراج المرتزقة من ليبيا

إيوان ليبيا – 218 :

أكدت الخارجية الأميركية أن المحادثات السياسية والأمنية التي تقودها الأمم المتحدة ومحادثات برلين هي الأطر المتفق عليها دوليا للمضي قدما في حل الأزمة الليبية.

ودعت الخارجية الاميركية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا معربة عن تقديرها لجهود القاهرة في إعلان مبادرة وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

كما شددت على أهمية اطلاق محادثات 5+5 العسكرية بين طرفي الصراع في ليبيا وإنعاش قطاع الطاقة ورفع الإغلاق عن الحقول النفطية.

وفي سياق متصل، علمت 218 من مصدر رفيع عن توافق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على تشكيل لجنة عمل مشتركة بين أنقرة وواشنطن بشأن ليبيا.

وأضاف ذات المصدر أن اللجنة ستباشر عملها الأيام القليلة القادمة وستضم مسؤولين في الخارجية والاستخبارات وقيادات عسكرية من الجيش التركي وقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”.

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