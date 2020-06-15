ألمانيا ترفع تحذيرات السفر لمعظم مناطق أوروبا

رفعت ألمانيا اليوم الإثنين، تحذيرات السفر لمعظم مناطق أوروبا ، والتي كانت قد أعلنتها بصورة عالمية وشاملة منذ ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وألغت وزارة الخارجية الألمانية التحذير من السفر إلى 27 دولة في أوروبا عند منتصف الليل عبر موقعها على الإنترنت.

ومن المقرر أن توقف ألمانيا أيضًا تنفيذ القيود والمراقبة الحدودية بداية من اليوم الإثنين، على الرغم من أنه كان قد تم بالفعل إلغاء عمليات الفحص والتفتيش في العديد من المعابر.

وتتماشى هذه الخطوة مع توصية من المفوضية الأوروبية، التي تحث أعضاء الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح الحدود بدءا من الأسبوع الحالى، حيث تعتبر حرية حركة الأشخاص والبضائع عبر الدول الأعضاء الـ 27 حجر زاوية وركيزة هامة من ركائز التكتل الأوروبى.

ولم يتم تضمين إسبانيا والنرويج وفنلندا إلى رفع التحذير لأنها مددت الحظر الخاص بها، في حين أن السويد هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لا يُعتقد أنه تم السيطرة على الوباء بها بشكل كاف للسماح برفع التحذير. وتوصي المفوضية برفع تدريجي لقيود السفر بعد 30 يونيو للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في دخول أوروبا . وبخلاف ألمانيا ، بدأت العديد من الدول الأوروبية الأخرى أيضًا في تغيير سياساتها بدءًا من اليوم. وأوقفت النمسا أيضًا الحجر الصحي وفحوصات الكشف عن الفيروس بحلول نهاية يوم الإثنين مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ودول الشمال الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد فتح حدودها لمعظم الدول المجاورة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. ورفعت سويسرا اليوم أيضا قيود الدخول على جميع دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وتسمح الدنمارك بدخول السياح من ألمانيا والنرويج وأيسلندا المجاورة. وستقوم فنلندا بإعادة فتح حدودها للمسافرين من ست دول مجاورة لكنها لم تدرج السويد في القرار بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بها. كما تستعد النرويج لاستقبال المسافرين بغرض الترفيه من دول أيسلندا والدنمارك وفنلندا المجاورة.

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