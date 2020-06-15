خطة أمنية مشتركة في سرت بين داخلية المؤقتة و الجيش

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة استمرار عمل الخطة الأمنية المشتركة بين وحدات الجيش والإدارة العامة للبحث الجنائي وفرع الإدارة في سرت، ومديرية الأمن بالبلدية، إضافة إلى فرع الدعم المركزي، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، بشأن تأكيد استتباب الأمن في سرت و«حماية ظهر القوات المسلحة»..

ونشرت الوزارة عددا من الصور التي تظهر جنود وآليات الخطة الأمنية في سرت.

وبحسب الوزارة في بيان اليوم، جرى مساء الأحد جمع لأعضاء الخطة بحضور مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي، الذي نقل تعليمات وزير الداخلية، وحث خلالها كافة أعضاء هيئة الشرطة المشاركين في الخطة على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأمني.

وشدد هويدي على اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، و«الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن»، وفق البيان.

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