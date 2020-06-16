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اتفاق ألماني تركي على تعزيز عملية الأمم المتحدة في ليبيا

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

اتفقت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان على ضرورة تعزيز عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي في ليبيا، بحسب بيان نقلته «رويترز».

وقال الناطق باسم المستشارة الألمانية في البيان إن ميركل أجرت، اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية بالفيديو مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحثت فيها الوضع في ليبيا وفي شرق البحر المتوسط.

وأكد بيان صادر عن دائرة الرئاسة التركية أن مباجثات ميركل وإردوغان تناولت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التطورات في ليبيا وشرق المتوسط. إلى جانب العلاقات الثنائية بين بلديهما ومكافحة وباء «كورونا المستجد» (كوفيد- 19) والخطوات الواجب اتخاذها في مرحلة ما بعد الوباء.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • اى اتفاق ياحفيدة هتلر على راى عبدالرحمن الشاطر مع حفيد هولاكو فكلمة ترك فى قاموس عربى جمع من الغول وهولاكو زعيم المغول المجرم السفاح عموما هتلر وهلاكو بيتناكو الان فى جهنم ربنا يوعدكم

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