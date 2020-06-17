السراج يستقبل رئيس المخابرات التركية

إيوان ليبيا – وكالات :
استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الأربعاء، وفدا تركيا يضم كلا من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير المالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، وناقش الطرفان عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري.
تناول الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس الرئاسي بطرابلس، مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، كما بحث عددا من ملفات التعاون في مجالات متعددة، كما تطرق إلى عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، حسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
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