السراج يستقبل رئيس المخابرات التركية

إيوان ليبيا – وكالات :

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الأربعاء، وفدا تركيا يضم كلا من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير المالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، وناقش الطرفان عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري.

تناول الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس الرئاسي بطرابلس، مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، كما بحث عددا من ملفات التعاون في مجالات متعددة، كما تطرق إلى عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، حسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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