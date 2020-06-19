ترامب: قرارات المحكمة العليا الأمريكية مروعة

شجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس قرارات المحكمة العليا “المروعة” في إشارة على ما يبدو إلى قرارين أصدرتهما مؤخرا يمنح أحدهما حماية للمثليين والمتحولين جنسيا داخل العمل بموجب القوانين الاتحادية ويمنع الثاني الرئيس من سعيه لإنهاء الحماية القانونية للمهاجرين المعروفين باسم “الحالمين”.

وقال ترامب على تويتر “هذه القرارات المروعة والمدفوعة سياسيا التي تخرج من المحكمة العليا تصوب نيرانها في وجه الناس الذين يفتخرون بوصف أنفسهم بالجمهوريين أو المحافظين”.

وأضاف “نريد المزيد من العدالة أو سنخسر التعديل الثاني (بالدستور) وكل شيء آخر. صوتوا لترامب 2020!”.

ويشير التعديل الدستوري الثاني إلى حق المواطنين في امتلاك أسلحة.

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