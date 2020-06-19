مباحثات أمريكية ليبية لمناقشة التطورات الراهنة في ليبيا

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس لجنة الشئون الخارجية ب مجلس النواب الليبي يوسف العقوري، التطورات الراهنة في ليبيا .

وذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا ، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفقًا لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” اليوم الجمعة، أن الجانبين اتفقا على الحاجة الملحة إلى مشاركة جميع الأطراف بشكل فعّال في الحوار السياسي والأمني الذي تقوده الأمم المتحدة للدفع قُدمًا بالسلام والاستقرار والسيادة في ليبيا وإنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

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