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مباحثات أمريكية ليبية لمناقشة التطورات الراهنة في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس لجنة الشئون الخارجية ب مجلس النواب الليبي يوسف العقوري، التطورات الراهنة في ليبيا .
وذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا ، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفقًا لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” اليوم الجمعة، أن الجانبين اتفقا على الحاجة الملحة إلى مشاركة جميع الأطراف بشكل فعّال في الحوار السياسي والأمني الذي تقوده الأمم المتحدة للدفع قُدمًا بالسلام والاستقرار والسيادة في ليبيا وإنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • هذا السفيه الصهيونى هو من يشعل الفتنة فى ليبيا ومسئول عن دعم جرائم حرب اردوغان فهو يلعب دور اقذر من دور سلامة فى نقل ارهابيين الى ليبيا للضغط على اوربا لطلب الحماية الامريكية خوفا من بعبع الارهاب الداعشى الذى يدعموه فى الخفاء ويحاربوه فى العلن انها امريكان الشيطان الاكبر الملعون من كل العرب

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