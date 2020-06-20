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الصين تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 22 حالة في بكين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت تسجيل 27 حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 19 يونيو ، منها 22 حالة بالعاصمة بكين .
وكانت السلطات قد سجلت 32 حالة إصابة مؤكدة قبل يوم، منها 25 حالة في بكين حيث تعمل السلطات المحلية على احتواء تفش جديد في سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة. وسُجلت أيضا سبع حالات أخرى حاملة للمرض دون ظهور أعراض عليها حتى نهاية يوم 19 يونيو ، مقابل خمس حالات في اليوم السابق.
ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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