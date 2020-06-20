مكسيكو سيتي وكوستاريكا تتراجعان عن إعادة فتح قطاعات اقتصادية

تراجعت العاصمة المكسيكية وكوستاريكا، الجمعة عن خطط الاستمرار في أعادة تنشيط اقتصاديهما، مع استمرار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الانتشار بشدة فيهما.

وأعلنت عمدة مكسيكو سيتي كلوديا شينباوم أن المطاعم والكنائس والمراكز التجارية والفنادق التي كان من المقرر إن تعيد فتح أبوابها بشكل جزئي اعتبارا من يوم الإثنين المقبل ستظل مغلقة.

وتابعت: “ينبغي أن نمضي قدما بحرص”.

وقد سجلت المكسيك 165455 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و19747 حالة وفاة.

وسجلت العاصمة وحدها 40021 إصابة و5184 وفاة. وفي كوستاريكا، أرجأت الحكومة إعادة إطلاق القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الكنائس والمتاجر التي كان من المقرر أن تستأنف عملها جزئيا اليوم السبت. وقال وزير الصحة دانيل سالاس إن السطات سجلت 119 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى حصيلة حتى الآن. وسجلت كوستاريكا 2058 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن فضلا عن 12 حالة وفاة.



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