الصين تنفي مسئوليتها عن هجمات إلكترونية استهدفت أستراليا

نفت الصين مسئوليتها عن الهجمات الإلكترونية التي استهدفت شركات أسترالية ومنظمات حكومية، قائلة إن مثل هذه الاتهامات “لا أساس لها”.

لكن مركز أبحاث أسترالي أكد صحة ادعائه بأن الهجمات جاءت بالتأكيد من القوة العظمى الآسيوية، وفقا لوكالة الأنباء الأسترالية (ايه ايه بي) .

وأكد رئيس الوزراء سكوت موريسون الجمعة أن أستراليا كانت هدفا ل هجمات إلكترونية متزايدة من جانب كيان أجنبي، واصفا هذا الكيان بأنه “متطور وإلكتروني على مستوى الدولة “.

وامتنع عن ذكر اسم الدولة التي تنفذ الهجمات، وكذلك لم يذكرها زعيم المعارضة أنتوني ألبانيز، الذي أطلعته الأجهزة الأمنية الأسترالية على الهجمات.

ورجح معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي إن يكون الهجوم مصدره الصين بنسبة “95 بالمئة أو أكثر” وذلك بسبب حجم وقوة الهجوم. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصين ية تشاو ليجيان نفى مثل هذه المزاعم، وانتقد معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي بشكل خاص. وقال تشاو للصحفيين في مؤتمر صحفي يومي “الهجمات القادمة من معهد ضد الصين هي هراء لا اساس له على الاطلاق”، وزعم أن المعهد يتلقى دعما من شركات الأسلحة الأمريكية. من جانبه، وصف المدير التنفيذي للمعهد بيتر جينينجس رد الصين بأنه “هراء مضحك”.

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