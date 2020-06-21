جدول امتحانات الثانوية العامة للمدارس الليبية بالخارج

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الوطني للامتحانات جداول امتحانات الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي (العلمي، والأدبي) للدور الأول للعام الدراسي 2019 — 2020 للمدارس الليبية بالخارج.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من المقرر إجراء هذه الامتحانات في 13 يوليو المقبل، وتبدأ يوميا على تمام الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلى لدولة ليبيا ونشرت الوزارة صورة من الجداول المعتمدة من المركز.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التعليم استئناف الدراسة لطلاب الشهادة الثانوية في البلاد في الثامن عشر من يوليو المقبل، وفق تصريح وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة لإذاعة «الصحية» التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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