تسيير قوافل طبية لـ4 مدن بالجنوب الليبي

إيوان ليبيا – وكالات :

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، السبت، إن “لجنة القوافل الطبية” التابعة لها، تعتزم تسيير قوافل طبية إلى مدن غدامس ودرج وغات وأوباري.

وأوضحت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، أن هذه القوافل تأتي ضمن المرحلة الأولى من قوافل طبية تعتزم إرسالها إلى المدن والمناطق النائية خلال العام الجاري، لتفعيل عيادات الكشف في بعض التخصصات وإجراء العمليات الجراحية التخصصية في المستشفيات العامة والقروية.

ودعت الوزارة الراغبين في العمل ضمن القوافل الطبية ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، تقديم ملفاتهم ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 21 يونيو بمكتب رئيس لجنة القوافل الطبية ومدير إدارة الموارد البشرية بمقر وزارة الصحة في طرابلس.

وذكرت أن شروط الالتحاق تتمثل في أن يكون المتقدم طبيبًا أو أخصائيًا في أحد تخصصات (باطنة، جراحة -أطفال – نساء وولادة – تخدير)، وألا تقل سنوات الخبرة عن 5 سنوات، واحضار السيرة الذاتية وصورة من جواز السفر، وألا يتعارض عمل المتقدم للعمل ضمن القوافل الطبية مع التزاماته المهنية الأخرى.

ووفق “صحة الوفاق”، فقد أشار رئيس لجنة القوافل الطبية إلى أن العمل سيكون بـ”مقابل مادي مجزي” مع توفير الإقامة والإعاشة.

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