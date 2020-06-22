مدير الصحة العالمية: آثار جائحة فيروس كورونا ستظل لعقود قادمة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الإثنين من أن آثار جائحة فيروس كورونا ستظل لعقود قادمة.

وقال جيبريسوس – في منتدى صحي افتراضي نظمته حكومة دبي – إن أكبر تهديد يواجه العالم هو “نقص التضامن العالمي والقيادة العالمية”، بحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأوضح: “لا يمكننا هزيمة هذه الجائحة بعالم منقسم. لقد أدى تسييس هذه الجائحة إلى تفاقمها، ولا أحد منا في مأمن حتى يصبح جميعنا في مأمن”.

وأضاف: “الجائحة لا تزال تتسارع. نحن نعلم أن الجائحة هي أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، إنها أزمة اقتصادية، وأزمة اجتماعية، وفي العديد من البلدان أزمة سياسية، وآثارها ستكون محسوسة لعقود قادمة”.

وجاءت تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بعد يوم من تسجيل المنظمة ارتفاعا قياسيا في إجمالي عدد الحالات المؤكدة على مستوى العالم، حيث تم تسجيل 183 ألفا و20 حالة يوم الأحد. وبينما تخفف أوروبا إجراءات الإغلاق، فإن عدوى كوفيد-19، التي قتلت أكثر من 465 ألف شخص وأصابت ما يقرب من 9 ملايين في جميع أنحاء العالم، ترتفع في الأمريكيتين وأجزاء من آسيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا