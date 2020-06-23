ترامب يمدد تعليق إصدار العديد من تأشيرات العمل حتى نهاية العام.. ومسئول: ستؤثر على نحو نصف مليون شخص

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يوم الإثنين، تعليق إصدار تأشيرات الدخول لعدة فئات رئيسية تتعلق بالتوظيف حتى نهاية العام الجاري، في أحدث خطوة من جانب إدارته لإبطاء وتيرة الهجرة للولايات المتحدة.

وقال مسئول رفيع المستوى في إدارة ترامب ، إنه من المتوقع أن تؤثر تلك الخطوة على أكثر من 500 ألف شخص.

ويمدد الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب القواعد التي فرضت في وقت سابق من العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا، وكان الهدف منها في البداية وقف تفشي الفيروس.

وذكر البيت الأبيض يوم الإثنين، أن الأمر التنفيذي سيضمن أن تكون الأولوية الأولى للعمال الأمريكيين “مع التعافي من تأثيرات فيروس كورونا”.

ويشمل قرار تمديد التعليق التأشيرات من فئة “إتش1 بي” التي تتعلق بالعمال المهرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وفئة “إل1” للمديرين الأجانب إلى جانب فئات الأخرى من الوظائف. كما سيتم تمديد وقف دخول الولايات المتحدة بالبطاقة الخضراء. في الوقت نفسه ستعفي الإدارة العمال في مجال الصناعات الغذائية من قرار وقف إصدار تأشيرات الدخول. في الوقت نفسه، لا يبدو أن هذا الإجراء سيكون له تأثير مباشر على أي شخص موجود في الولايات المتحدة في اللحظة الحالية. وتقول الإدارة الأمريكية والدوائر المحافظة، إن القواعد الحالية للتأشيرة الأمريكية لم يتم صياغتها بشكل جيد لضمان السماح بدخول العمالة الأعلى مهارة إلى الولايات المتحدة ولكنها تعد وسيلة من شانها تجعل الشركات الأمريكية تتجنب دفع أجور مرتفعة. في المقابل يقول المنتقدون، إن تقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة يضر بمصالح البلاد ويقلص قدرتها على الابتكار والإبداع.

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