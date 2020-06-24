عضو تنفيذية التحرير الفلسطينية: إمعان الاحتلال في الإعدامات الميدانية يعكس استهتارا بالعالم وهيئاته الدولية

قالت عضو اللجنة التنفيذية ل فلسطين ية.aspx’> منظمة التحرير ال فلسطين ية حنان عشراوي، إن إمعان الاحتلال في الإعدامات الميدانية، والقتل المتعمد، ومواصلة إرهابه المنظم والمتصاعد، يعكس استهتارا واضحا من قبل إسرائيل وائتلافها الحكومي المتطرف بالعالم أجمع، وبمؤسساته وهيئاته الدولية.

واستنكرت عشراوي – في بيان لها أوردته وكالة الأنباء ال فلسطين ية “وفا” اليوم الثلاثاء- جريمة إعدام الشاب أحمد مصطفى عريقات (28 عاما)، برصاص قوات الاحتلال على حاجز “الكونتينر” شمال شرق بيت لحم، مؤكدة إن إعدامه يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا ومباشرا للقوانين والاتفاقيات الدولية وللقيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للجم دولة الاحتلال والعمل بشكل جدّي وفعلي على إلزامها بوقف انتهاكاتها، ورفع الغطاء عنها، واتخاذ التدابير الفاعلة والحاسمة لمساءلتها ومحاسبتها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.

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