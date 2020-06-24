نابولي يواصل حلمه الأوروبي بثنائية في فيرونا.. وكورنيليوس الذهبي يسحق جنوى

نابولي حقق فوزا قاده للعودة للمركز السادس برصيد 42 نقطة ليواصل التنافس على مقعد دوري الأبطال، بينما تراجع فيرونا في جدول الترتيب للمركز التاسع برصيد 38 نقطة.

البولندي أركاديوش ميليك افتتح التسجيل برأسية في الدقيقة 38.

دافيدي فاراوني سجل هدف التعادل في الدقيقة 61 وألغى بداعي لمسة يد على اللاعب بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل المكسيكي البديل هيرفينج لوزانو هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 90 بعد 6 دقائق من نزوله كبديل عقب ركنية نفذها الجزائري فوزي غلام

وأصبح جاتوزو أول مدرب في تاريخ نابولي يحقق الفوز في أول 5 مباريات من أصل 6 خارج أرضه في الدوري الإيطالي.

الأرض أدارت ظهرها لأصحابها فخسر سبال على ميدانه بهدف دون مقابل في الدقيقة 93 أمام كالياري.

الروسوبلو بعد بداية مثيرة ومنافسة على المراكز الأوروبية سقطوا في فخ النتائج السلبية لـ 13 مباراة على التوالي.

وجاء الحل بهدف من الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

فوز يأتي بعد 4 خسائر متتالية رفع رصيد كالياري إلى 35 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد سبال عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير.

وعلى أرضية ملعب لويجي فيرارس سحق بارما مستضيفه جنوى بنتيجة 4-1.

الأيسلندي أندرياس كورنيليوس سجل ثلاثية في الدقائق 18 و33 و53، وأهدر قائد جنوى دومينيكو كريشيتو فرصة تسجيل التعادل في الدقيقة 29 من علامة الجزاء.

الإسباني إياجو فالكي قلص الفارق في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 87 سجل السويدي ديان كولوسيفسكي -لاعب يوفنتوس الموسم المقبل- هدف بارما الرابع من صناعة الأيسلندي.

كورنيليوس صار ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي يسجل هاتريك في نفس الفريق خلال نفس الموسم بعد رونالد هيرمان أمام جنوى وماركو بوريللو أمام أودينيزي.

هاتريك رفع رصيده الموسم الجاري إلى 11 هدفا في 20 مباراة بالدوري الإيطالي.

انتصار يتشبث به بارما بالصراع الأوروبي إذ ظل سابعا برصيد 39 نقطة، فيما يطارد شبح الهبوط جنوى برصيد 25 نقطة في المركز الـ 17.

وقاد القائد أندريا بيلوتي تورينو للفوز الأول بعد 7 جولات منذ الفوز على بولونيا في يناير الماضي بهدف في الدقيقة 16 في شباك أودينيزي.

وصار بيلوتي ثاني لاعب يسجل أكثر من 10 أهداف في موسم واحد لخمس مواسم متتالية مع التورو، بعدما باولينو بيلوتشي الذي سجل في 7 مواسم متتالية مع الفريق.

تورينو تقدم للمركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بينما تراجع أودينيزي للمركز الخامس عشر بفارق 3 نقاط.

وتستكمل الجولة بـ 3 مباريات حاسمة بمواجهات تجمع بين إنتر وساسولو وروما ضد سامبدوريا وقمة الجولة بين أتالانتا الرابع والوصيف لاتسيو.

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